Kira Weidle will nach ihrem fulminanten zweiten Platz in der Abfahrt im Super G nachlegen.

Expa/Johann Groder/APA/dpa

Ruhpolding. Knapp drei Wochen vor Olympia gibt es am Sonntag noch einmal reichlich Wintersport. Auch deutsche Asse wollen sich Selbstvertrauen vor der Reise nach China holen oder sich noch dafür qualifizieren.

Den Erfolgserlebnissen vom Samstag wollen das deutsche Biathlon-Team, die Skispringer, die Olympia-Hoffnungen in Bob und Rodeln sowie Ski-Ass Kira Weidle an diesem Sonntag weitere gute Platzierungen folgen lassen.BiathlonWeltcup in Ruhpoldi