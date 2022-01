Weltcupgesamtsieg und EM-Titel: Francesco Friedrich feiert Doppelerfolg in St. Moritz.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Sankt Moritz. Ausnahmepilot Friedrich hat das letzte Rennen im Zweierbob vor Olympia siegreich gestaltet und sich die Kristallkugel im Gesamtweltcup geholt. Jamanka überrascht in der von ihr ungeliebten Disziplin Monobob.

In nur einem Rennen holte Francesco Friedrich gleich vier Titel: Europameister, Weltcupsieger, Gesamtweltcupsieger im Zweierbob und Gesamtsieger in beiden Disziplinen. Der Doppel-Olympiasieger gewann am Samstag im Schweizer Engadin im klein