Bissendorf. Am Wochenende messen sich Sportler gewöhnlich mit gegnerischen Mannschaften. Samstag nahmen 25 Akteure des SV Wissingen den Kampf der etwas anderen Art auf und pflanzten Bäume und Sträucher gegen die Erderwärmung.

Das Runde (der Ballen) musste Samstagmorgen somit ausnahmsweise einmal nicht ins Eckige, sondern in ein weiteres Rundes (das Pflanzloch). Dazu war ausnahmsweise auch das „Handspiel“ nicht nur erlaubt, sondern dringend von Nöten. Bewaffnet mit Schaufel und Spaten machten sich auch Michael und Maren Mandry mit ihrem Sohn Bjarne (sieben Jahre) bei nass-kaltem Wetter zu Fuß auf zum Einsatzort.

Finanziert wurde die ehrenamtlich erfolgte Anpflanzung von rund 250 Klimaschutzbäumen und 150 Heckensetzlingen im Neubaugebiet Wissingen durch alle 2021 erfolgten Neuzugänge des SVW im Kinder- und Jugendbereich. Laut Vereinsvorsitzenden Jans Krenitz – ebenfalls mit seiner Tochter zum Buddel-Einsatz gekommen – waren es 44 in Summe.



Unabhängig von der Abteilung wurden sieben Baumsetzlinge pro Neuzugang von vereinsnahen Firmen und Privatpersonen gesponsert. Als zusätzlichen Anreiz konnten die Nachwuchssportler zwischen verschiedenen Fanshop-Produkten wählen. „Während die Kids sich häufig für eine SV Wissingen-Tasse plus Quietsche-Ente entschieden, stand bei den etwas Älteren der Fanschal hoch im Kurs“, sagte Mini-Kicker-Trainer Oliver Niekamp.

Der Hauptinitiator der Klimaschutzaktion des SVW wurde über die sozialen Medien auf den Meller Kai Behncke und dessen Projekt „500 AKA – 500 Menschen aktiv für Klima- und Artenschutz in Stadt und Landkreis Osnabrück“ aufmerksam. Mit seinem sportlichen wie nachhaltigem Ansinnen trat Niekamp an die Gemeinde Bissendorf heran. Unterstützt durch Bürgermeister Guido Halfter begann die Suche nach geeigneten Pflanzflächen. Mit vereinten Kräften kamen bei bestem Pflanzwetter rund 400 Setzlinge in die gut getränkte Erde.

44 Neuzugänge als Fundament für 400 heimische Setzlinge

Neben hiesigen Bäumen wie Hasel, Wildkirsche, Edelkastanie, Roteiche, Flatterulme, Esche und Feldahorn kamen auch bei den Sträuchern ausschließlich heimische Wildgehölze zum Einsatz, deren Früchte reichlich Pollen und Nektar tragen. Darunter Weissdorn, Besenginster, Heckenrose, Felsenbirne, Gemeiner Schneeball und Roter Hartriegel.

„Die CO2-Bilanz eines Menschen liegt durchschnittlich bei neun Tonnen pro Jahr. Wenn ein Großteil der heute gepflanzten Setzlinge anwächst, wird das Areal in einigen Jahren drei bis vier Tonnen CO2 binden“, bilanzierte Behncke, der im Vorfeld der Aktion knapp zwei Stunden am Telefon hing, um (fast) alle benötigten Pflanzen zu beschaffen.



Unterschlupf für Tiere

Gepflanzt wurden die Bäume und Sträucher entlang des Rad- und Fußwegs im Neubaugebiet Wissingen und in den Ecken des eingezäunten Regenrückhaltebeckens. In den kommenden Jahren sollen die Setzlinge zu möglichst dichten Hecken zusammenwachsen, um verschiedenen Insektenarten, aber auch Kleinsäugern wie Igeln oder Kaninchen und Vögeln wie Zaunkönig, Meisen und Amseln lebenswichtigen Raum für Nahrung und Unterschlupf zu bieten.

Stärkung für Sportler nach der Pflanzaktion

Zu den engagierten Kids, die mit Hilfe der Eltern beherzt zu den Schippen griffen, zählten auch die Mini-Kicker Julius Jedamski (fünf Jahre) und Lio Stutzke (vier). Damit der knapp dreistündige, freiwillige Arbeitseinsatz Früchte trug und alle Arbeiten möglichst fachmännisch von statten gingen, begutachtete auch der lokale Wald- und Forstwirt Sebastian Langen kurz das Gebiet vor Ort.

Behncke: Massive Nachfrage – auch SV Wissingen bleibt am Ball

„Die Nachfrage nach Setzlingen und Pflanzaktionen ist massiv gestiegen, unter anderem durch das Fichtenstreben. Inzwischen kann ich nur noch 20 Prozent der Anfragen annehmen. 640 Aktive wirkten in den vergangenen zehn Monaten im Rahmen des AKA 500-Projektes mit. Wenn in zehn Jahren die globale Erwärmung um 1,5 Grad gestiegen ist, hoffe ich, dass noch mehr Menschen wach werden und sich für den Klima- und Artenschutz engagieren“, sagte Behncke.

Blühwiese rund um den Sportplatz?

Auch der SVW will in Zukunft am Ball bleiben, um weitere nachhaltige Projekte anzuschieben. So soll nach Rücksprache mit allen dafür benötigten Beteiligten in absehbarer Zukunft zum Beispiel eine Blühwiese rund um den Sportplatz entstehen.