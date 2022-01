Vor Anhörung am Sonntag: Djokovic erneut in Gewahrsam

Der Fall Djokovic nimmt kein Ende: Am Sonntag soll der serbische Tennisprofi angehört werden.

Mark Baker/AP/dpa

Melbourne. Die Hoffnungen von Tennisstar Novak Djokovic, bei den Australian Open antreten zu dürfen, ruhen auf einer Anhörung am Sonntagmorgen. Der Fall bleibt auch für seine Rivalen ein Dauerthema.

Kurz vor dem Auftakt der Australian Open ist Titelverteidiger und Rekordchampion Novak Djokovic im Corona-Krimi um seine Einreise nach Australien erneut in Gewahrsam. Statt sich in der Rod-Laver-Arena auf das am Montag beginnende Grand-Slam