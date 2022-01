Biathlon-Herren hoffen auf Podest - Ski-Klassiker in Wengen

Geht in der Staffel an den Start: Roman Rees aus Deutschland.

Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Ruhpolding. Die Olympischen Winterspiele rücken immer näher, an diesem Wochenende wird die Form getestet. Für die deutschen Biathleten und die Nordischen Kombinierer stehen Heim-Weltcups auf dem Programm.

Die deutschen Damen haben einen Podestplatz beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding erreicht, am Samstag wollen die Herren das nun beim Hinspiel schaffen. Drei Wochen vor den Olympischen Winterspielen in Peking gibt es jede Menge Wintersport, d