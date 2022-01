Brachte die Staffel noch auf Rang vier: Denise Herrmann.

Sven Hoppe/dpa

Ruhpolding. Im Olympia-Winter bleiben Deutschlands Biathletinnen mit der Staffel ohne Podestplatz. Beim Heimspiel in Ruhpolding reicht es für die Vizeweltmeisterinnen aber immerhin noch zum vierten Platz.

Nach ihrem nächsten Aussetzer am Schießstand war Vanessa Hinz untröstlich und einfach nur ratlos.„Das Schlimme ist, ich kann es mir nicht erklären. Ich habe auch kein psychisches Problem oder so. Ich fahre mit guten Gedanken an den Schießst