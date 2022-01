Im zweiten EM-Gruppenspiel trifft das DHB-Team von Trainer Alfred Gislason am Sonntag, 18 Uhr auf Österreich.

dpa/Uwe Anspach

Bratislava. Nach dem EM-Auftakt trifft das DHB-Team von Trainer Alfred Gislason am Sonntag, 18 Uhr, im zweiten Gruppenspiel auf Österreich. Wir begleiten das Spiel live.

Nach dem EM-Auftakt der deutschen Handball-Nationalmannschaft am vergangenen Freitag gegen Belarus steht am Sonntag (18 Uhr) das zweite Spiel des DHB-Teams auf dem Programm. Zweiter Gegner in der Gruppe D ist Österreich. Mit einem Sieg gege