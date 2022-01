Am Sonntagmorgen soll erneut über die Einreise von Novak Djokovic entschieden werden.

imago images/Paul Zimmer

Sydney. Es ist die wohl letzte Chance für Novak Djokovic, sich eine Teilnahme an den Australien Open zu erkämpfen. Am Sonntag findet die wohl letzte Anhörung vor Gericht statt: dieses Mal mit drei Richtern.

Kurz vor dem Auftakt der Australian Open ist Titelverteidiger und Rekordchampion Novak Djokovic im Corona-Krimi um seine Einreise nach Australien erneut in Gewahrsam. Statt sich in der Rod-Laver-Arena auf das am Montag beginnende Grand-Slam