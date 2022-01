Djokovic ist vor zweiter Anhörung am Sonntag erneut im Abschiebehotel

Am Sonntagmorgen soll erneut über die Einreise von Novak Djokovic entschieden werden.

imago images/Paul Zimmer

Sydney. Nachdem die australische Regierung im Streit um Corona-Nachweise das Einreise-Visum für Novak Djokovic erneut annulliert hat, ruhen die Hoffnungen des Weltranglisten-Ersten nun auf der zweiten Anhörung am Sonntagmorgen.

Kurz vor dem Auftakt der Australian Open ist Titelverteidiger und Rekordchampion Novak Djokovic im Corona-Krimi um seine Einreise nach Australien erneut in Gewahrsam. Statt sich in der Rod-Laver-Arena auf das am Montag beginnende Grand-Slam