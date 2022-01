Das bringt der Wintersport am Freitag

Die Biathletinnen beim Teamrennen in Hochfilzen.

Barbara Gindl/APA/dpa

Ruhpolding. Die Damen bei der Biathlonstaffel in Ruhpolding, die Männer bei der Lauberhorn-Abfahrt, Skeleton, Rodeln und Eiskunstlauf: Die Asse wollen noch einmal ihre Form testen - und Punkte im Weltcup sammeln.

Beim Biathlon-Heimspiel in Ruhpolding will die deutsche Damenstaffel angreifen und hat einen Podestplatz im Blick: Schließlich soll es am Freitag besser laufen als beim enttäuschenden Auftaktsprint mit Platz 17 für die beste deutsche Skijäg