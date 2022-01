UN-Generalsekretär António Guterres beabsichtigt „ohne politische Dimension“ bei der Eröffnungsfeier anwesend zu sein.

Mark Garten/UN/dpa

New York. Einige westliche Länder wie die USA oder Großbritannien haben angekündigt, keine politischen Vertreter zu den Winterspielen zu entsenden. UN-Generalsekretär Guterres reist indes zur Eröffnungsfeier.

Drei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Peking ringt die EU weiter um eine gemeinsame Haltung zu einem diplomatischen Boykott.Es sei unverändert so, dass die Abstimmung innerhalb der Europäischen Union in dieser Frage noch laufe, s