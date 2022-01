Entscheidung im Fall Djokovic nicht mehr am Montag

Der serbische Tennisstar hat erfolgreich gegen seine verweigerte Einreise nach Australian vor Gericht Einspruch eingelegt.

Dean Lewins/AAP/dpa

Melbourne. Novak Djokovic hat mit seinem Einspruch gegen die Verweigerung seiner Einreise Erfolg. Ob er jetzt tatsächlich an den Australian Open teilnehmen darf, entscheidet sich in den nächsten Tagen.

Die Entscheidung, ob Novak Djokovic in der nächsten Woche tatsächlich an den Australian Open teilnehmen darf, zieht sich weiter hin.Nach Informationen der australischen Zeitung „The Age“ wird Einwanderungsminister Alex Hawke nicht mehr am M