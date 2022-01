Manche Unterstützer des serbischen Tennis-Stars verehren Novak Djokovic wie einen Heiligen.

Mark Baker/AP/dpa

Melbourne. Nach Berichten australischer Medien darf Tennis-Profi Novak Djokovic das Abschiebehotel in Melbourne für die Dauer der Gerichtsverhandlung zu seinem Einspruch verlassen.

Dies habe Richter Anthony Kelly am Montag entschieden, hieß es. Er sei an einen Ort zu bringen, der von seinen Anwälten ausgesucht werde.Das Gericht in Melbourne verhandelt den Einspruch Djokovics gegen die Verweigerung seiner Einreise nach