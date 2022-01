Raiders in Playoffs - Roethlisberger-Karriere verlängert

Pittsburgh Steelers Quarterback Ben Roethlisberger (7) verlässt das Spielfeld.

Evan Vucci/AP/dpa

Baltimore. Die Playoff-Teilnehmer in der NFL stehen fest.

Als letztes Team sicherten sich die Las Vegas Raiders das Ticket für die K.o.-Runde in der National Football League.In einer am Ende unerwartet engen Partie stand das 35:33 gegen die Los Angeles Chargers erst nach der Verlängerung fest. Be