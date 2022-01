Ist mit Deutschlands Mixed-Staffel in Oberhof im Einsatz: Vanessa Hinz.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Oberhof. Kurz nach der Vierschanzentournee gehen die Skispringer schon wieder vom Bakken. Im Biathlon und bei der Eisschnelllauf-EM visieren die deutschen Sportler Podestplätze an.

Die deutschen Wintersportler wollen im Team glänzen: Bei den Biathleten stehen beim Heim-Weltcup in Oberhof ebenso Mannschafts-Wettbewerbe an wie bei den Eisschnelllauf-Europameisterschaften in Heerenveen. Beim Riesenslalom in Adelboden hof