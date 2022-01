Wurde Zweiter beim Skeleton-Weltcup in Winterberg: Axel Jungk.

Caroline Seidel/dpa

Winterberg. Mit zwei zweiten Plätzen sind die deutschen Skeletonis ins Olympia-Jahr gestartet. Axel Jungk nutzt nach einer Kehrpanne seine zweite Chance.

Die Olympia-Zweite Jacqueline Lölling kann wieder lachen. Mit Platz zwei beim Heim-Weltcup in Winterberg fuhr die 26-Jährige von der RSG Hochsauerland am Freitag ihre beste Saisonplatzierung ein und machte einen Riesenschritt in Richtung Pe