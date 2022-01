"Katastrophale Bedingungen": In diesem Hotel sitzt Novak Djokovic fest

Der serbische Tennisspieler Novak Djokovic wartet in diesem Hotel in Melbourne, Australien auf sein Visum.

dpa/Joel Carrett

Melbourne. Tennisprofi Novak Djokovic sitzt in Melbourne fest. Und zwar gemeinsam mit Geflüchteten in einem Hafthotel, um das sich haarstäubende Berichte ranken.

Der serbische Tennisprofi Novak Djokovic sitzt seit seiner Einreise für die Australian Open in Melbourne fest, da er wohl ungeimpft ist. Und das nicht etwa in einem schicken Ferienhaus oder einer Prunkunterkunft, sondern in einem Hafthotel