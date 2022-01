„Heute war einfach zu viel“, kritisierte Alexis Pinturault den Weltverband Fis mit Blick auf den Rennabbruch in Kroatien.

Planegg. Das Wetter und die Pandemie erschweren den Weltcup-Winter der alpinen Ski-Asse. Vier Wochen vor den Olympischen Spielen überlagern Frust und Sorgen vielerorts die Vorfreude auf das Event.

Die ramponierte Piste am Bärenberg stand fast schon sinnbildlich für diese schwierige Ski-Saison. Der Weg der Alpin-Asse zu den Olympischen Spielen in Peking gleicht einem Slalom durch verschiedenste Problemfelder.Die Kritik am frühen Saiso