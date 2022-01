Ein Gericht in Melbourne wird entscheiden, was aus Novak Djokovic wird.

Michael Probst/AP/dpa

Carlton. Am Montag entscheidet ein Gericht in Melbourne, was aus Novak Djokovic wird. Muss der weltbeste Tennisspieler ausreisen? Oder darf er doch bei den Australian Open antreten?

In einem tristen Hotel mit braun-grauer Steinfassade und in eher ungewohnter Gesellschaft verbrachte Novak Djokovic das orthodoxe Weihnachtsfest.Vor dem Park Hotel im Melbourner Stadtteil Carlton versammelten sich auch am Freitag wieder Fan