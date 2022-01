Das bringt der Wintersport am Freitag

Biathlet Erik Lesser steht am Schießstand.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Oberhof. Die Biathleten starten in Oberhof ins neue Jahr. Coronabedingt vor leeren Rängen. Claudia Pechstein geht bei der EM über 3000 Meter an den Start. Zudem Nordische Kombination und Skeleton.

Schafft Erik Lesser in seinem Heimstadion die Olympia-Norm? Nicht nur der Biathlet steht am heutigen Freitag aus deutscher Sicht im Fokus.Im italienischen Val di Fiemme findet erstmals im Weltcup eine Mixed-Team-Staffel statt. In Winterberg