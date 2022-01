Macht Kobayashi einen Fehler? Eisenbichler in Lauerstellung

Will auch in Innsbruck zum Sieg springen: Ryoyu Kobayashi.

Daniel Karmann/dpa

Innsbruck. Vor knapp drei Jahren feierte Skispringer Markus Eisenbichler in Innsbruck große WM-Erfolge. Vor dem Wettbewerb am Bergisel ist der Bayer Deutschlands Hoffnungsträger.

Auf geht's zum dritten Akt der Vierschanzentournee! Auf der Bergiselschanze in Innsbruck will Tournee-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi seinen dritten Sieg im dritten Wettkampf feiern. Zu den größten Herausforderern zählt an diesem Dienstag (13