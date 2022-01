Markus Eisenbichler gewann die Qualifikation zum Neujahrsspringen.

Daniel Karmann/dpa

Garmisch-Partenkirchen. An Silvester die Qualifikation, an Neujahr der Wettbewerb: So geht es für die besten Skispringer der Welt schon Jahrzehnte. Auch diesmal steht das sportliche Highlight zum Jahresstart im Fokus.

Sein Preisgeld von rund 3000 Euro als Sieger der Qualifikation musste Markus Eisenbichler an Silvester nicht antasten.Statt groß zu feiern oder eine Runde zu schmeißen, hatte der 30 Jahre alte Skispringer am letzten Abend des Jahres 2021 vo