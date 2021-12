Deutschlands Teamkapitän Michael Kohlmann (r) im Gespräch mit Alexander Zverev.

Arne Dedert/dpa

Sydney. Deutschlands Herren-Tennischef Michael Kohlmann hält nichts davon, den ATP Cup und den Davis Cup miteinander zu vergleichen.

„Der ATP Cup ist quasi ein Einzelwettbewerb als Teamwettbewerb verkleidet“, sagte Kohlmann vor dem Beginn des ATP Cups am 1. Januar in Sydney der Deutschen Presse-Agentur. So hat der deutsche Teamchef beim ATP Cup zum Beispiel keinen Einflu