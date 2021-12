Das bringt der Wintersport am Mittwoch

Wurde in der Qualifikation Zweiter: Karl Geiger.

Daniel Karmann/dpa

Oberstdorf. Die 70. Tournee beginnt - und Deutschland kämpft weiter um den ersten Gesamtsieg seit Sven Hannawalds Triumph vor 20 Jahren. Auch die Langläufer wollen nach gutem Tour-de-Ski-Start weitere Erfolge.

Die Vierschanzentournee beginnt - und Karl Geiger will die deutsche Siegflaute beenden. Beim Heimspiel in Oberstdorf gilt der 28 Jahre alte Lokalmatador als einer der Favoriten. Doch auch weitere Deutsche haben gute Chancen. Auch bei der To