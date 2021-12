Wurde positiv auf das Coronavirus getestet: Der Niederländer Michael Van Gerwen in Aktion.

London. Jetzt hat es bei der Darts-WM den ersten richtig großen Namen erwischt. Das Corona-Chaos wird immer undurchsichtiger, die Ränge sind aber weiter voll.

Im Londoner „Ally Pally“ sieht der vom Bürgermeister ausgerufene Katastrophenfall so aus: 3000 Darts-Fans grölen in einer kleinen Halle lautstark ihre Lieder, trinken viel Bier und veranstalten eine Party, wie sie vor der Corona-Pandemie no