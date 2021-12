Die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey (SPD), spricht bei einer Pressekonferenz nach einer Senatssitzung.

Berlin. Am Dienstag hatten Bund und Länder vereinbart, dass „überregionale Großveranstaltungen“ spätestens ab dem 28. Dezember ohne Zuschauer stattfinden müssen. Berlin und Hamburg lassen weiter Zuschauer zu.

Sowohl in Berlin als auch in Hamburg sind trotz der jüngsten Entwicklungen in der Corona-Pandemie auch nach Weihnachten weiterhin Zuschauer bei Sportveranstaltungen erlaubt.Der Berliner Senat beschloss, vom 28. Dezember an bis zu 3000 Zusch