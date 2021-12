Franz Wagner spielt in der NBA für die Orlando Magic.

John Raoux/AP/dpa

Atlanta. Dutzende Basketballer in der NBA stehen auf der Coronaliste, Teams spielen teilweise mit dem Minimum an einsatzfähigen Basketballern. Auch das einzige deutsche Brüderpaar in der Geschichte der NBA ist von der jüngsten Welle betroffen. Wie Weihnachten wird, ist unklar.

Wie das so wird an Weihnachten, das weiß Franz Wagner noch nicht so richtig. Mutter Beate und Vater Axel wollen Heiligabend mit ihren beiden Söhnen in Florida verbringen, neben dem erst 20 Jahre alten Franz spielt auch sein Bruder in der NB