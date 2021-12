Der Niederländer Dirk van Duijvenbode startet gegen den Russen Boris Kolzow in die Darts-WM.

Kieran Cleeves/PA Wire/dpa

London. Die Darts-WM bewegt sich in großen Schritten auf die dreitägige Weihnachtspause zu. Nur noch zwei Tage, dann stehen die 32 Teilnehmer der dritten Runde fest.

Am vorletzten Tag vor der kurzen Weihnachtspause sind bei der Darts-Weltmeisterschaft in London keine Deutschen involviert. Die Nummer eins Gabriel Clemens bestreitet erst am Donnerstag das erste Match. Am Mittwoch (13.30 Uhr und 20.00 Uhr/