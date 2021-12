Hempel trifft in der zweiten Runde der Darts-WM auf den an Position fünf gesetzten Belgier Dimitri van den Bergh.

Kais Bodensieck/PDC Europe/dpa

London. Die Darts-WM geht weiter, die erste Runde nähert sich dem Ende. Am Dienstag hat Florian Hempel seinen zweiten Auftritt. Besiegt er Favorit van den Bergh, verbringt er das Weihnachtsfest in London.

Quarantäne zuhause oder Weihnachten in London? Diese Frage klärt sich für den deutschen Darts-Profi Florian Hempel am siebten Tag der Weltmeisterschaft.Erneut stehen am Dienstag (13.30 Uhr und 20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) acht Partien der ers