Dartsprofi Raymond van Barneveld trifft in der ersten WM-Runde auf den Philippiner Lourence Ilagan.

Jörg Carstensen/dpa

London. Ein ehemaliger Weltmeister kehrt zurück auf die Bühne im Alexandra Palace: Raymond van Barneveld spielt und muss seiner Favoritenrolle gerecht werden. Auch ein hochgehandelter Engländer ist gefordert.

Ein wenig Pfeilepause, zumindest am Nachmittag. Nach vier vollgepackten Darts-WM-Tagen mit jeweils acht Spielen gibt es am heutigen Montag keine Nachmittagssession.Gespielt wird erst wieder am Montagabend (20.00 Uhr/Sport1 und DAZN), da all