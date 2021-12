Martin Schindler trifft bei der Darts-WM im „Ally Pally“ im deutschen Duell auf Florian Hempel.

Daniel Bockwoldt/dpa

London. Am Sonntag wird es den ersten deutschen Sieg bei der Darts-WM 2022 in London geben. So viel steht fest, denn in Hempel gegen Schindler gibt es ein deutsches Duell.

Am fünften Tag der Darts-Weltmeisterschaft 2022 in London greifen gleich zwei deutsche Spieler ins Geschehen ein. Florian Hempel und Martin Schindler treffen im direkten Duell aufeinander. Insgesamt werden acht Partien (13.30 Uhr und 20.00