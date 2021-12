Geiger jubelt über Sieg in Engelberg - Eisenbichler flucht

Der Sieger Karl Geiger präsentiert seine Trophäe.

Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa

Engelberg. Für Karl Geiger kann die Vierschanzentournee kommen. Der Oberstdorfer springt am Generalproben-Wochenende in der Schweiz zum Sieg und sammelt weiter Selbstvertrauen.

Karl Geiger jubelte, lachte und winkte begeistert in die Kamera: Elf Tage vor dem Start der Vierschanzentournee in seiner Heimat ist der Oberstdorfer in Top-Form.Der 28-Jährige trumpfte im idyllisch-verschneiten Engelberg groß auf und feier