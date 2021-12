Nach einer langen Pause steigt Rafael Nadal wieder ins Turniergeschehen ein.

Nick Wass/AP/dpa

Abu Dhabi. Da ist er wieder - Rafael Nadal ist zurück auf dem Tennisplatz. Im kommenden Jahr will der Mallorquiner wieder um die großen Titel mitspielen. Die große Frage ist: Was macht der linke Fuß?

„He is back!“ In dicken Buchstaben verkünden die Veranstalter der Mubadala World Tennis Championship die Nachricht, auf die Tennis-Fans in aller Welt so sehnsüchtig gewartet haben.Rafael Nadal gibt beim Einladungsturnier in Abu Dhabi sein C