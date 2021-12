Titelverteidiger und Favorit bei der Darts-WM: Gerwyn Price.

Adam Davy/PA Wire/dpa

London. Gerwyn Price gegen alle: So sieht das Spannungsfeld vor der Darts-WM in London aus. Schon in Runde drei könnte es für den Waliser zu einem Duell von riesiger Brisanz kommen.

Bei der Protzerei kennt Gerwyn Price keine Grenzen. Der muskelbepackte Waliser ist schon ganz oben angekommen, doch das reicht Price nicht.„Gebt mir noch zwei oder drei Jahre mehr, dann werde ich noch viel dominanter sein. Auch wenn ich jet