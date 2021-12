Eine Formel-1-Saison wie nach Drehbuch

Max Verstappen ist zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister geworden.

dpa/AP/Kamran Jebreili

Osnabrück. Max Verstappens Triumph in der Formel 1 hat endlich wieder für Spannung im Motorsport gesorgt. Das wird sich auch auf die kommende Saison im nächsten Jahr auswirken, meint Sportredakteur Malte Schlaack.

Im letzten Rennen der Saison in der Formel 1 duellieren sich die beiden mit Abstand besten Fahrer in den besten Autos und sind dazu auch punktgleich. Der junge Herausforderer gewinnt durch ein Überholmanöver in der letzten Runde gegen den V