Der neue Formel-1-Weltmeister: Max Verstappen.

imago images/Motorsport Images

Abu Dhabi. Max Verstappen gewinnt die Formel-1-WM und hat Rekordweltmeister Lewis Hamilton entthront. Der Niederländer machte seinen Triumph am Sonntag durch einen dramatischen Sieg beim Finale in Abu Dhabi perfekt.

Max Verstappen ist neuer Formel-1-Weltmeister. Der 24 Jahre alte Niederländer sicherte sich am Sonntag in der letzten Runde des Saisonfinales in Abu Dhabi den Titel. Verstappen gewann den 22. und letzten Saisonlauf mit einem Überholmanöver