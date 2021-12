Draisaitls Edmonton Oilers mit fünfter NHL-Pleite in Serie

Die Oilers um Leon Draisaitl (Nr. 29) verloren auch gegen die Hurricanes.

Jason Franson/The Canadian Press via AP/dpa

Edmonton. Die Edmonton Oilers um die beiden Eishockey-Topstars Leon Draisaitl und Connor McDavid stecken in der NHL in einer Krise und haben auch das fünfte Spiel in Serie verloren.

Gegen die Carolina Hurricanes gab es ein 1:3 und frustrierte Gesichter bei den Spielern. „Wir haben zu viele Chancen zugelassen, und die haben ein paar zu viele gehalten“, murrte McDavid. „Das hätte in beide Richtungen gehen können, genauso