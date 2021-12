Geht von der Pole ins WM-Finale: Max Verstappen vom Team Red Bull.

Abu Dhabi. Verstappen und Hamilton, die WM-Rivalen, Seite an Seite. Startreihe eins beim Finale in Abu Dhabi. Selbst der erste Verfolger will nur eins: Zuschauen und bloß nicht in die Quere kommen.

12.12.2021, Tag der Entscheidung. 17.00 Uhr Ortszeit Abu Dhabi (14.00 Uhr MEZ/Sky). Max Verstappen auf der Pole Position, Lewis Hamilton daneben. Die punktgleichen WM-Rivalen am Ende eines packenden Zweikampfs um den WM-Titel in der Formel