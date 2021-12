Johannes Kühn zeigte Nerven in der Verfolgung.

Barbara Gindl/APA/dpa

Hochfilzen. Beinahe hätte Johannes Kühn es im Biathlon-Jagdrennen von Hochfilzen erneut auf das Podest geschafft. Doch im letzten Schießen patzte der Sprintsieger und will aus den Hochfilzen-Erfahrungen lernen.

Sprintsieger Johannes Kühn ist beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen in der Verfolgung nach drei Schießfehlern auf Platz 15 gelaufen. Nach seinem Premierensieg am Freitag zeigte der 30 Jahre alte Bayer am Samstag im letzten Schießen Nerven un