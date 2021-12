Feiert dank überragender Laufleistung den ersten Weltcup-Sieg: Johannes Kühn.

Matthias Schrader/AP/dpa

Hochfilzen. Auch nach den Rücktritten von Arnd Peiffer und Simon Schempp können die deutschen Biathleten noch siegen. Der Hochfilzen-Erfolg von Johannes Kühn im Weltcup könnte im Olympia-Winter einiges bewirken.

Nach seinem Biathlon-Coup im Winter-Wunderland von Hochfilzen erinnerte sich Johannes Kühn an seine schweren Zeiten. „Vor zwei Wochen noch im IBU-Cup und heute gewinnen, ist nicht so oft vorgekommen“, sagte der 30-Jährige am Freitag nach de