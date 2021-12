Das bringt der Wintersport am Freitag

Biathlet Benedikt Doll geht in Hochfilzen im Sprint an den Start.

Fredrik Sandberg/TT News Agency/AP/dpa

Planegg. In Hochfilzen stehen die Biathlon-Sprints auf dem Programm, an der Schanze von Klingenthal das erste Einzel der Skispringerinnen. Im Eiskunstlauf werden in Neuss deutsche Meister gesucht.

Zwei Wochen vor Weihnachten warten die Biathleten noch auf den kollektiven Durchbruch. Ohne die Anfeuerung von Zuschauern wollen insbesondere die Männer um Ex-Weltmeister Benedikt Doll einen Formanstieg nachweisen.Wie die Skispringerinnen k