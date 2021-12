Das Olympische Feuer brennt in Peking.

Zhang Chenlin/XinHua/dpa

Zhangjiakou. Australien macht es den USA nach und wird keine offiziellen Regierungsvertreter nach Peking zu den Olympischen Winterspielen schicken. Chinas massive Kritik folgt prompt. Was tut Deutschland?

Australien schließt sich dem von den USA beschlossenen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking an. Das kündigte Premier Scott Morrison in Sydney an. Für ihn sei diese Entscheidung „keine Überraschung“, fügte er hi