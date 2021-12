Tim Stützle (o) verlor mit den Ottawa Senators gegen die New York Islanders.

Justin Tang/The Canadian Press/AP/dpa

Ottawa. Die Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl sind in der NHL aus dem Rhythmus gekommen und haben erstmals in dieser Saison drei Spiele in Serie verloren. Ein anderer Deutscher darf jedoch jubeln.

Das Team um Eishockey-Star Leon Draisaitl kassierte trotz zahlreicher eigener Chancen ein 1:4 gegen die Minnesota Wild um den Augsburger Nico Sturm.Für Minnesota war es der siebte Sieg in Serie, kein anderes Team in der National Hockey Leag