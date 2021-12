Max Verstappen (l) wird nach dem Sieg in den USA von seinem Vater Jos umarmt.

Nick Didlick/AP/dpa

Abu Dhabi. Die Ausgangslage spricht für Max Verstappen, die Titelerfahrung für Lewis Hamilton. Vieles deutet darauf hin, dass es ein Formel-1-Showdown wird, der ganz lange in Erinnerung bleibt.

Ayrton Senna hat es schon getan, Michael Schumacher auch. Und die Worte von Max Verstappens Vater Jos lassen erahnen, was beim Finale furioso eines von Beginn an knallhart und kompromisslos geführten WM-Duells an diesem Sonntag passieren kö