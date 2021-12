Siegte in Russland: Julia Taubitz.

Mareks Galinovskis/dpa

Krasnaja Poljana. Rennrodel-Weltmeisterin Julia Taubitz aus Oberwiesenthal hat ihren ersten Weltcupsieg in der olympischen Saison auf dem Konto.

Die 25-Jährige setzte sich am Sonntag im dritten Rennen der Saison und dem zweiten in Sotschi vor ihrer Teamkameradin und Gesamtweltcupsiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach) durch. Auf Rang vier kam Anna Berreiter (Berchtesgaden), die in