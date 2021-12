Der neue Kurs in Dschidda aus der Vogelperspektive.

Hasan Bratic/dpa

Jeddah. Schon die Startplatzjagd in Dschidda war am Ende ein Thriller. Lewis Hamilton hat im Formel-1-Titelkampf nun beste Chancen, ein Finale in einer Woche zu erzwingen.

Hochspannung in Saudi-Arabien. Max Verstappen führt vor dem vorletzten Formel-1-Rennen der Saison die WM zwar mit acht Punkten Vorsprung auf Lewis Hamilton an.Ein Last-Minute-Fehler in der Qualifikation wirft den Red-Bull-Piloten für die Pr