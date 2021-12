Verstappen rast in Mauer: Hamilton holt Pole in Dschidda

Lewis Hamilton geht in Saudi-Arabien von der Pole Position ins Rennen.

Hasan Bratic/dpa

Jeddah. Max Verstappen ist so nah dran. In letzter Sekunde patzt der WM-Führende jedoch und demoliert in der ersten Formel-1-Qualifikation von Saudi-Arabien seinen Wagen. Lewis Hamilton profitiert.

Verschwitzt klatschte Lewis Hamilton unter dem Flutlicht erleichtert seine Crew ab, Max Verstappen schlurfte niedergeschlagen über den Asphalt.Ein Einschlag in die Mauer auf seiner letzten Qualifikationsrunde kostete den WM-Spitzenreiter au