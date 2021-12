Xenia Smits (l) und Lena-Sophie Degenhardt klatschen nach einem Tor gegen Tschechien ab.

Marco Wolf/dpa

Llíria. Für die deutschen Handballerinnen verläuft der WM-Auftakt nach Plan. Gegen Tschechien landet die DHB-Auswahl einen sicheren Sieg und weckt Hoffnungen auf ein gutes Abschneiden beim Turnier in Spanien.

Deutschlands Handball-Frauen lagen sich nach ihrem Turbo-Start in die Weltmeisterschaft jubelnd in den Armen und posierten freudestrahlend für ein Siegerfoto. Mit dem ungefährdeten 31:21 (17:10) gegen Tschechien feierte die DHB-Auswahl in i