Ein Mitarbeiter hängt Flaggen an der Rennstrecke des Corniche Circuit auf: Die Formel 1 gastiert erstmals in Saudi-Arabien.

Amr Nabil/AP/dpa

Jeddah. Die Formel 1 feiert in Saudi-Arabien Premiere. Auch Max Verstappen könnte beim Grand Prix in der Hafenstadt Dschidda erstmals über etwas ganz Spezielles jubeln. Lewis Hamilton will sich wehren.

Der Druck auf Lewis Hamilton ist enorm. Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister stemmt sich bei der Grand-Prix-Premiere in Saudi-Arabien am Sonntag (18.30 Uhr/RTL und Sky) gegen den Verlust der WM-Krone.Geht es jetzt um die WM?Oh ja. Max Vers