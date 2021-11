Chaos und Bestmarken: Shiffrin-Show in Nordamerika

Siegt beim Heimslalom: Mikaela Shiffrin aus den USA.

Robert F. Bukaty/AP/dpa

Lake Louise. Lena Dürr und Romed Baumann fahren in Nordamerika in die Top 6. Doch das größte Ausrufezeichen setzt Skistar Mikaela Shiffrin. Sie schlägt Rivalin Petra Vlhova und egalisiert eine historische Marke.

Am Ende konnte sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Vor ihrem frenetisch jubelnden Heimpublikum in Killington riss US-Skistar Mikaela Shiffrin die Arme in die Luft. Ihre lauten Freudenschreie ließen sich unter dem tosenden Applaus nur e